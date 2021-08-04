В Полярных Зорях началась реконструкция стадиона гимназии №1

К выполнению работ приступила компания ООО «Агат-сервис» из Мурманской области. Компания была признана победителем по результатам проведения электронного аукциона, который Комитет по конкурентной политике Мурманской области провел для нужд МБОУ города Полярные Зори «Гимназия №1».

С компанией заключён муниципальный контракт на сумму более 39,6 млн рублей.

Согласно аукционной документации подрядчику необходимо выполнить ряд демонтажных работ, заменить наружное электроосвещение и устроить систему водоотведения и дождевой канализации.

На стадионе будет обновлено покрытие: дорожки и тротуары будут покрыты асфальтобетонной смесью, спортивные площадки – резиновым покрытием с разметкой беговых дорожек, часть территории будет покрыта искусственным газоном. Также будет организована яма для прыжков в длину.

Будут установлены площадка для мини-футбола и универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола.

Кроме того, на стадионе появятся площадка для гимнастических комплексов со спортивным инвентарем, площадка для подвижных игр с тренажерами и площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2021 года, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.