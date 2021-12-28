В Полярных Зорях началось строительство административно-бытового комплекса лыжной базы

В Полярных Зорях в рамках госпрограммы «Физическая культура и спорт» началось строительство административно-бытового комплекса лыжной базы. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Лыжная база в Полярных Зорях пользуется популярностью у местных жителей. Все эти годы ее благоустройством занимались энтузиасты, но, разумеется, для развития спортивной инфраструктуры необходимо более серьезное вложение сил и средств. В 2022 году на лыжной базе будет построен административно-бытовой комплекс, в котором разместятся тренерская, прокат лыжного оборудования, медицинский кабинет, комната отдыха, буфет, раздевалки с душевыми и санузлы. Кроме того, предусмотрены гараж для ратрака, трансформаторная подстанция, пожарные емкости и парковка», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы: расчищает участок, устанавливает ограждение, закупает материалы. Активная фаза строительства начнётся уже в 2022 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433355/#&gid=1&pid=2