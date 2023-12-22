В Полярных Зорях обсудили план развития туризма

Туристический потенциал города Полярные Зори обсудили представители комитета по туризму, Кольской АЭС, администрации города, а также региональные туроператоры и аттестованные гиды с предпринимательским сообществом и молодёжью.

Встречи прошли в рамках разработки планов развития туризма в муниципалитетах.

Полярные Зори сегодня один из самых нетуристических муниципалитетов региона, при этом Кольская АЭС и горнолыжный склон «Салма» традиционного вызывают высокий интерес у гостей региона. Однако, сегодня пропускная емкость объектов весьма ограничена. Так, например, в рамках производственных экскурсий Кольскую АЭС в 2022 году смогли посетить чуть более 3 тысяч человек, при этом общий туристический поток в Мурманскую область составил почти 540 тысяч человек.

«Развитие промышленных экскурсий – это короткий и понятный путь к развитию туризма в муниципалитете. Но это непростой путь, так как, безусловно, главная задача любого крупного производства – бесперебойная и безопасная работа сложнейшего оборудования. Мы очень рады, что представители Кольской АЭС вошли в состав региональной команды и принимают участие во Всероссийской образовательной программе по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность», который стартовал в ноябре этого года. Одна из целей программы – показать, что промышленный туризм является важной частью коммуникационной стратегии любого серьёзного бренда. И это не только лишние хлопоты, но и множество преимуществ», – пояснил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, процесс разработки планов по развитию туризма в муниципалитетах стартовал в июле текущего года. Комитет по туризму совместно с администрациями муниципальных образований и агентств развития территорий начали работу с определения главной проблемы и формулировки цели. Проблемы и цели в каждом муниципалитете свои, так же как и уникальные особенности, вокруг которых и строится вся работа.

На сегодняшний день разработаны планы для 14 муниципальных образований, все мероприятия и инструменты сгруппированы в 5 блоков: «Развитие инфраструктуры», «Привлечение кадров», «Развитие маршрутов и туристических продуктов», «Маркетинг и продвижение», а также формирование календаря событийных мероприятий, на которых ждут туристов «51 событие».

Фото: https://gov-murman.ru