В Полярных Зорях определены победители всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Названы имена победителей всероссийских соревнований по горнолыжному спорту, которые состоялись в Полярных Зорях в рамках Праздника Севера. На склоне «Салма» за призовые места боролись 48 спортсменов из Мурманской, Московской, Ленинградской и Калужской областей, Республик Карелия и Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В дисциплине «слалом-гигант» наш земляк, житель Мончегорска Матвей Никитин взял «золото», Евгений Иванов-Поляков из Кировска на втором месте по итогам заездов, замкнул тройку лидеров горнолыжник из Татарстана Сергей Наумов. Эти же спортсмены заняли весь пьедестал почета в дисциплине «слалом». На этот раз Евгений Иванов-Поляков из Кировска завоевал золотую медаль, а Матвей Никитин из Мончегорска взял «серебро», «бронза» досталась Сергею Наумову.

Как сообщает региональное Министерство спорта, среди женщин в дисциплине «слалом-гигант» призовые места распределились следующим образом: 1 место – Елизавета Люльева из Санкт-Петербурга, 2 место – Арина Голубева из Мончегорска, 3 место у представительницы Ленинградской области Олеси Орловой.

В дисциплине «слалом» «золото» и «бронза» оказались в руках спортсменок из Северной столицы Елизаветы Звягиной (1 место) и Елизаветы Люльевой (3 место). Второе место у нашей землячки Татьяны Корниенко из Кировска.