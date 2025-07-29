В Полярных Зорях определили лучших спортсменов региональных соревнований по триатлону

В акватории Пинозера в Полярных Зорях провели чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. За медали чемпионата в триатлоне боролись мужчины и женщины, демонстрируя свои навыки в плавании (1,5 км), велогонке (40 км) и беге (10 км).

Лучших в первенстве определяли в дисциплине «дуатлон – спринт». Участников ждал бег (2 км), велогонка (8 км) и бег (1 км). Здесь за победу боролись юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 19 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 17 лет и от 13 до 14 лет.

Всего испытать себя решили 28 участников из разных муниципалитетов региона.

По завершении состязаний победу в своих возрастных категориях одержали: Алина Федорова, Ангелина Пихович, Анна Астафьева, Дмитрий Закусов, Матвей Корнышев, Иван Михайлов, Виталий Тридцаков. Серебряные призёры – Татьяна Иванова, Наталья Романовская, Павел Зуйков, Вячеслав Яковлев, Виталий Безменов. «Бронзу» завоевал Алексей Толстопятов.

Одновременно с региональными соревнованиями состоялся фестиваль триатлона «Арктик Олимпик Три» в дисциплине «эстафета – смешанная три человека». Участники фестиваля состязались в плавании (1,5 км), велогонке (40 км) и беге (10 км). Стать частью фестиваля решили восемь команд. Победу одержала команда «Тюлени и русалка». В призёрах – «ЮМА-ю» и «Alexpeople».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551016/#&gid=1&pid=1