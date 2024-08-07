В Полярных Зорях определили победителей всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»

На баскетбольном стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Энергия» Полярных Зорь третьего августа провели всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».

Состязались спортсмены в дисциплине «3х3» по действующим правилам уличного баскетбола, по олимпийской системе (на выбывание). Всего за победу боролись 13 команд из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кандалакши и Полярных Зорь. Участие могли принять все желающие не младше 2012 года рождения. Состав команды: 4 человека (три игрока на площадке и один запасной).

По завершению матчей, среди юношей в возрастной категории до 14 лет победила команда «Север Баскет», в возрасте до 16 лет лучшей стала команда «Black team». У девушек в возрастной категории до 16 лет победила команда «Kolatom_girls». В возрастной категории до 18 лет среди юниоров победила команда «Unknow», у юниорок – «Ferrari». В возрастной категории старше 19 лет среди мужчин победу одержал «Камон Летсгоу», среди женских команд победила команда «По объявлению».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в России, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/