В Полярных Зорях открыли виртуальный концертный зал - десятый в регионе

Современное оснащение для трансляций было приобретено при поддержке #нацпроекткультура и установлено в Городском Дворце культуры муниципалитета.

Как пишет vk.com/murmanculture, оборудование, которое установлено в зале при федеральной поддержке, позволяет демонстрировать на большом экране выступления известнейших российских и зарубежных музыкантов и постановки ведущих театральных коллективов без потери качества, сохраняя чистоту и качество изображения и звука, а также создавая у зрителей эффект присутствия на концертах.

Первым посетителями зала был показан фрагмент концерта Московской филармонии. На создание зала Мурманская область получила из федерального бюджета 2,5 млн рублей.

Напомним, что с 2019 года в Мурманской области виртуальные концертные залы успешно работают в учреждениях культуры Мурманска, Мончегорска, Кандалакши, Кировска, Полярного, Ковдора, Оленегорска и Апатитов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267059%2Fwall-139605315_24070