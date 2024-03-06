В Полярных Зорях открыли Зал памяти «Эхо войны»

В городе атомщиков накануне 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады начал работу Зал памяти «Эхо войны». В зале три экспозиции: «Быт ленинградцев-блокадников», «Булочная блокадного Ленинграда», «Школа блокадного Ленинграда». Они посвящены тяжелейшим испытаниям мирного населения на протяжении 872 блокадных дней.

Экспозиции позволяют погрузить зрителя в эпоху исторических событий, раскрывающих, как весь трагизм произошедшего, так и беспримерную стойкость, и мужество ленинградцев.

Зал создан силами активистов при поддержке администрации города Полярные Зори, Кольской АЭС, предпринимателей, депутатов и других неравнодушных граждан.

В зале представлены предметы первой половины минувшего века, принесённые из антикварных магазинов, с блошиных рынков, из частных коллекций очень разных, но объединённых общей историей людей. В коллекции – дары от почётных гостей, посещавших Полярные Зори: Ларисы Лужиной, Станислава Федосеева, Виктора Плешака и других. Кроме того, в зале висит панно «Непокорённый Ленинград», на котором изображены полярнозоринцы-блокадники.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по будням в зале проходят экскурсии для школьников по заранее определенному графику. Предусмотрено и свободное посещение по предварительной договоренности.

Фото (личная страница в социальной сети «ВКонтакте» Екатерины ИГНАШЕВОЙ): https://gov-murman.ru