В Полярных Зорях открылся мурал, посвящённый юбилеям атомной промышленности и Победы в Великой Отечественной войне

14 августа в городе Полярные Зори на бульваре Северное Сияние 3.0 состоялось торжественное открытие мурала, посвящённого 80-летию атомной промышленности России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках патриотического тура «Дорогами двух Великих Побед» при поддержке Кольской АЭС и АО «Концерна Росэнергоатом».

Участие в церемонии открытия приняли директор Кольской АЭС Василий Омельчук, представители администрации города, участники патриотического тура и жители города.

«Этот мурал – символ преемственности поколений, дань уважения героям войны и труда, чьи подвиги и достижения стали основой мощи и процветания нашей страны. Кольская АЭС гордится возможностью поддерживать такие инициативы, объединяющие историю, науку и патриотизм, вдохновляя новые поколения на сохранение памяти о великих свершениях», – отметил Василий Омельчук.

На монументальном панорамном изображении увековечены ключевые символы отечественной истории и науки. Центральное место занимает образ Игоря Курчатова – выдающегося советского физика, под руководством которого были созданы первая в Европе атомная электростанция, атомный реактор для подводных лодок и ледоколов.

Рядом изображён атомный ледокол «Ленин» — первый в мире надводный корабль с ядерной силовой установкой, спущенный на воду в 1957 году. На протяжении 30 лет он обеспечивал проведение судов в Арктике. Сегодня он служит музеем, продолжая напоминать о достижениях атомной отрасли.

Дополняет композицию образ памятника «Алёша» – часть мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войне», созданный в честь 30-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мемориал посвящён мужеству воинов, оборонявших Мурманск и северные рубежи страны в годы Великой Отечественной войны.

Особую роль в создании мурала сыграли участники патриотического тура, которые внесли непосредственный вклад в его художественное воплощение.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»).

Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.