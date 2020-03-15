В Полярных Зорях открылся новый ФОК

В городе атомщиков вчера состоялась церемония торжественного открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. Он построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В новом спорткомплексе работают три зала: универсальный для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола, тенниса и мини-футбола, а также тренажерный зал и зал для аэробики. Оборудованы всем необходимым медицинские кабинеты. В ФОКе одновременно могут заниматься до 100 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Новый спортивный объект посетила заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. Профильный вице-губернатор поздравила полярнозоринцев с открытием оздоровительного комплекса.

«Для меня огромная честь быть причастной к появлению такого важного спортивного объекта. Благодарю федеральный центр, администрацию Полярных Зорь, госкорпорацию «Росатом» и всех, кто причастен к строительству ФОКа, за профессионализм и сотрудничество, ведь стройка – это живой организм. С праздником всех! Спортивных достижений жителям города атомщиков, и если для кого-то этот объект станет стимулом на Севере жить и заниматься спортом, будет здорово!» – сказала Оксана Астахова на торжественной церемонии.

Как отметила Оксана Астахова, спортивный комплекс в Полярных Зорях выполнен достойно, с соответствующим качеством и, что немаловажно, вовремя введён в эксплуатацию. По словам Оксаны Астаховой, это имеет большое значение, так как вовремя реализованные объекты в рамках национальных проектов в дальнейшем дают право на получение дополнительных федеральных дотаций на строительство других спортивных сооружений.

На новой площадке состоялись первые официальные соревнования – чемпионат Мурманской области по баскетболу. На поле встретились команда «Колатом» из города Полярные Зори и сборная Кольского района. Игра завершилась победой хозяев, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.