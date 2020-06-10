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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.20 11:30

В Полярных Зорях открылся один из лучших в Мурманской области скейт-парков

Спортивное сооружение из 14 разнообразных элементов для занятий экстремальным катанием на скейтбордах, роликах, велосипедах и самокатах соорудили на площадке «Спортивного острова» в парке здоровья и отдыха «Наш парк».

Фигуры со сложной геометрией позволяют развивать здесь высокие скорости и делать амплитудные трюки. Элементы оборудования разработаны профессиональными спортсменами и инженерами в соответствии со строгими стандартами безопасности.

При этом все катающимся должны использовать защитный шлем и другую экипировку, предохраняющую от травм, учитывать погодные условия и свои физические возможности, помнить о мерах предосторожности и не создавать опасные ситуации для окружающих.

Проект создания специальной площадки для занятий скейтбордингом был инициирован активной полярнозоринской молодежью на одной из встреч в администрации города. Ребята не только презентовали свое видение спортивного сооружения, но и смогли убедить взрослых в перспективах развития этого популярного молодежного вида досуга.

Работы по подготовке специальной площадки на территории «Спортивного острова» взяла на себя администрация Полярных Зорь. А средства на приобретение и монтаж оборудования в размере 2,6 млн рублей выделило градообразующее предприятие.

«Полярные Зори по количеству и разнообразию объектов спортивной инфраструктуры давно являются одним из лидеров среди муниципальных образований Мурманской области. Мы стараемся поддерживать спортивные инициативы горожан вне зависимости от их возраста, делаем все возможное, чтобы каждый житель нашего атомграда имел возможность заниматься любимым увлечением», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Юные полярнозоринские экстремалы уже приступили к тренировкам в скейт-парке, а в социальных сетях появились первые фото и видеорепортажи, а также восторженные отзывы о новом спортивном объекте города атомщиков.

 

 

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