В Полярных Зорях отметили четыре праздника в один день!

28 июня жители города атомщиков отметили День города, День молодёжи, 80-летие атомной промышленности и пуск первого энергоблока Кольской АЭС. Жителей поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«От всей души поздравляю вас с Днём города! Вы живёте в удивительном, сильном и по-настоящему тёплом месте, где трудятся замечательные люди — преданные своему делу, стойкие и душевные. Настоящие «атомные» сердца нашей страны! Сегодня мы отмечаем не только День города, но и 80-летие атомной промышленности России — отрасли, в которой вы являетесь настоящими профессионалами. А ещё — День молодёжи, и как же здорово, что здесь так много энергичных, талантливых и целеустремленных ребят! Вы — настоящие патриоты и мастера своего дела. Благодаря вам наш город становится лучше, а атомная отрасль — мощнее. Вы даёте стране энергию, которая так важна для развития промышленности и освоения Арктики. Спасибо вам за ваш труд, за вашу стойкость», – сказал глава региона.

Андрей Чибис вручил директору филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Василию Омельчуку и коллективу компании памятный адрес, а также наградил почётными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие атомной энергетики в Мурманской области трёх сотрудников КАЭС и двух представителей молодёжных организаций.

Для всех собравшихся на главной площади была организована развлекательная программа: работали детские площадки, шоу мыльных пузырей, мобильная фотокабинка и локации с мастер-классами.

На главной сцене выступили местные творческие коллективы, а также приглашенные артисты – рок-группа «Зодчие». Главным подарком для полярнозоринцев стало выступление российской рок-группы «УмаТурман». Завершилось празднование молодёжной дискотекой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549485/#&gid=1&pid=34