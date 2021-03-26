В Полярных Зорях планируется создать единый центр ЖКУ

В жилом фонде города атомщиков внедряется интеллектуальная система учета (ИСУ) в рамках реализации проекта «Умный город». Единый центр жилищных ресурсов и коммунальных услуг планируется организовать на базе цифровой платформы «АтомЭнергоСбыт». Протокол о намерениях подписан в ходе рабочей встречи главы города Полярные Зори, представителей министерств жилищно-коммунального хозяйства и цифрового развития Мурманской области, АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и ООО «УК Полярные Зори».

«Функционал и возможности интеллектуальных систем учета уже успешно опробованы в 14 многоквартирных домах. В 2021 году предполагается установка ИСУ в 53 домах. А в следующем году «АтомЭнергоСбыт» планирует полное оснащение умными счетчиками всего жилфонда в г. Полярные Зори – это 120 многоквартирных домов», – сообщил заместитель директора филиала по техническому развитию Александр Лихачев.

Инфраструктура обслуживания «АтомЭнергоСбыт» позволяет организовать полностью дистанционное обслуживания клиентов по электронным каналам, вносить плату за коммунальные услуги без комиссии и вести сбор аналитической информации из интеллектуальных систем учета. Создание единого расчетного центра обслуживания клиентов на базе гарантирующего поставщика необходимо для повышения качества обслуживания жителей города.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в настоящее время разрабатывается дорожная карта мероприятий по созданию МФЦ ЖКХ и разработке единого платежного документа за все услуги ЖКХ для обслуживания населения по принципу «единого окна», на этом этапе все участники встречи вносят свои предложения в детализацию мероприятий. Как отметил заместитель министра цифрового развития региона Андрей Чернов, ведомство поддерживает проект и готово участвовать в его реализации.