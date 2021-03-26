Теплоход «Клавдия Еланская» вернётся к привычной работе после ремонта на этой неделеВ Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 09:00

В Полярных Зорях планируется создать единый центр ЖКУ

В жилом фонде города атомщиков внедряется интеллектуальная система учета (ИСУ) в рамках реализации проекта «Умный город». Единый центр жилищных ресурсов и коммунальных услуг планируется организовать на базе цифровой платформы «АтомЭнергоСбыт». Протокол о намерениях подписан в ходе рабочей встречи главы города Полярные Зори, представителей министерств жилищно-коммунального хозяйства и цифрового развития Мурманской области, АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» и ООО «УК Полярные Зори».

«Функционал и возможности интеллектуальных систем учета уже успешно опробованы в 14 многоквартирных домах. В 2021 году предполагается установка ИСУ в 53 домах. А в следующем году «АтомЭнергоСбыт» планирует полное оснащение умными счетчиками всего жилфонда в г. Полярные Зори – это 120 многоквартирных домов», – сообщил заместитель директора филиала по техническому развитию Александр Лихачев.

Инфраструктура обслуживания «АтомЭнергоСбыт» позволяет организовать полностью дистанционное обслуживания клиентов по электронным каналам, вносить плату за коммунальные услуги без комиссии и вести сбор аналитической информации из интеллектуальных систем учета. Создание единого расчетного центра обслуживания клиентов на базе гарантирующего поставщика необходимо для повышения качества обслуживания жителей города.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в настоящее время разрабатывается дорожная карта мероприятий по созданию МФЦ ЖКХ и разработке единого платежного документа за все услуги ЖКХ для обслуживания населения по принципу «единого окна», на этом этапе все участники встречи вносят свои предложения в детализацию мероприятий. Как отметил заместитель министра цифрового развития региона Андрей Чернов, ведомство поддерживает проект и готово участвовать в его реализации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.03.21 14:35
Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Оскар Олегович
24.03.21 12:41
Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
Комментарий к новости:В Национальном экологическом рейтинге Мурманская область вышла из десятки лучших в России, где до этого держалась несколько лет подряд
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны российские банки, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ-PRO Валюту (16+)Рубль в пятницу утром пытается восстанавливаться к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Для присвоения звания «Ветеран труда Мурманской области» работникам оленеводства потребуется меньший трудовой стаж
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика