В Полярных Зорях при поддержке атомщиков появится лучшая в регионе баскетбольная площадка

Современный мини-стадион для занятий баскетболом планируют построить в городе-спутнике Кольской АЭС летом 2021 года. Новый спортивный объект будет возведён на Спорт-острове в Нашем парке в рамках реализации социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом» АО «Концерн Росэнергоатом».

«В нашем городе очень сильные баскетбольные традиции. Команда Кольской АЭС - «Колатом» - 11 раз становилась победителем чемпионата Мурманской области. Большой потенциал у юных баскетболистов. Ветераны баскетбола успешно выступают на отраслевых соревнованиях, которые проводятся в городах присутствия АЭС. Новый баскетбольный стадион поможет сделать доступными занятия этим видом спорта для всех полярнозоринцев», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

На специально подготовленной площадке будет уложено современное специализированное баскетбольное покрытие, выдерживающее температурные перепады от -50ºС до +50ºС, установлено спортивное оборудование и трибуна для зрителей, объект будет оснащён видеонаблюдением и искусственным освещением.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, за 6 лет существования социально-спортивного проекта «Планета баскетбола – оранжевый атом» в городах присутствия атомной отрасли построено 7 специализированных баскетбольных стадионов открытого типа с современным спортивным покрытием, табло и зрительскими трибунами. Полярные Зори станут самым северным атомным городом, в котором будет построен такой спортивный объект.