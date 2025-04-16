В Полярных Зорях при поддержке атомщиков прошёл первый турнир по фиджитал-спорту «ATOM.GAME»

В минувшие выходные в городе спутнике Кольской АЭС – Полярные Зори состоялся фиджитал-турнир проекта «ATOM.GAME» по дисциплине «Двоеборье – тактическая стрельба».

В турнире приняли участие 59 участников, среди которых 13 сотрудников Кольской АЭС и подрядных организаций. Фиджитал-турнир проходил в три этапа. Первый этап состоялся в спортивном зале городского Дворца культуры, где участники сражались в лазертаге. Второй этап включал онлайн-соревнования в игре «Counter-Strike 2»*. Финальный очный этап прошёл в киберклубе в Апатитах, в рамках которого сошлись две полярнозоринские команды.

Призовые места в турнире распределились между участниками из Полярных Зорь: первое место заняла команда «SCOOFЫ», второе – «Крутые бобры», третье завоевали киберспортсмены «WW».

«Сегодня цифровизация стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а киберспорт* перестает быть чем-то новым и далеким. Эта дисциплина предлагает много полезных аспектов для современной молодежи, таких как развитие стратегического мышления, умения быстро и точно принимать решения, а также работать в команде», – прокомментировал организатор фиджитал-турнира в Полярных Зорях Евгений Андреев.

«Этот проект – хорошая возможность для сотрудников из атомных городов совершенствовать свои навыки в киберспорте. Кольская АЭС поддерживает инициативы, направленные на продвижение передовых технологий, а также укрепление социальных связей среди молодежи», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, проект «АТОМ.GAME» реализуется с 2023 года в рамках работы патриотического клуба «Атом» по инициативе Фонда «АТР АЭС». Турнир направлен на развитие компьютерного спорта, фиджитал-спорта и технических видов спортивных дисциплин среди жителей городов расположения атомных станций. Для ребят проводятся соревнования и турниры, мастер-классы по управлению беспилотными летательными аппаратами, образовательные лекции, рассказывающие о киберспорте и перспективах его развития.

Соревнования прошли при поддержке администрации города Полярные Зори, АО «Концерн Росэнергоатом», Кольской АЭС, Фонда «АТР АЭС», Федерации фиджитал-спорта Мурманской области, «Добро.Центра» Полярные Зори.

* - киберспорт – командное или индивидуальное соревнование на основе компьютерных игр. В 2001 году Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт. С 2016 года он включен во всероссийский реестр видов спорта.

* - «Counter-Strike 2» – это многопользовательская тактическая игра в жанре шутера от первого лица.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.