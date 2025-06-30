В Полярных Зорях при поддержке Кольской АЭС появился первый за Полярным кругом электробус

Это открывает новые возможности для развития экологически чистого транспорта в суровых климатических условиях Арктического региона.

В Полярных Зорях – городе расположения Кольской АЭС появился новый современный электробус, который в течение ближайших двух месяцев в эксплуатационном режиме будет регулярно перевозить сотрудников атомной станции и её подрядных организаций до места работы.

Новый транспорт, инициатором появления которого в городе стала Кольская АЭС, оснащён передовой системой климат-контроля, обеспечивающей комфортную поездку независимо от погодных условий, удобными сиденьями и просторным салоном для пассажиров. Общая вместимость – 89 человек. Благодаря электродвигателю, транспортное средство обеспечивает значительную экономию топлива и снижение затрат на его обслуживание по сравнению с традиционными автобусами.

«В случае успешного опыта эксплуатации электробуса, Кольская АЭС планирует переоснащение своего автобусного парка, начиная с 2027 года. Мы уверены, что внедрение данного вида транспорта станет важным вкладом в повышение экологической безопасности региона», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, электробус прибыл на станцию из Санкт-Петербурга, преодолев 1137 километров. За весь путь ему потребовалось всего две зарядные сессии. В условиях полного отсутствия специализированной инфраструктуры для зарядки использовалось собственное зарядное устройство на минимальных мощностях 15 кВт. Маршрут проходил через сложные дорожные условия с затяжными подъёмами и спусками, перепад высот достигал 244 метров над уровнем моря.

Этот успешный опыт подтверждает потенциал электробусов для эксплуатации в самых суровых климатических условиях и открывает новые возможности для развития экологически чистого транспорта в Арктическом регионе.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.