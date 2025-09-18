Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
18.09.25 11:30

В Полярных Зорях прошёл экстремальный забег «Энергия Атома 2025»

13 сентября в городе атомщиков на территории лыжной базы состоялся 7-й командный экстремальный забег с препятствиями «Энергия Атома 2025» на призы Первичной общественной профсоюзной организации Кольской АЭС.

В забеге приняло участие 20 команд из различных городов области: Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Ревды и Кировска. Чтобы добраться до финиша, спортсмены, проявив сплочённость, ловкость и выносливость, преодолели 2200 метров и 22 препятствия, такие как: высокие барьеры, рукоходы, крутящиеся бочки, сетки и автомобильные шины.

Призовые места распределились следующим образом: 1 место - «5-ка» г. Полярные Зори и «Йогурт» г . Мончегорск; 2 место - «Скипидар» г. Мончегорск и «4 Богини и Халк» г. Полярные Зори; 3 место - «Неуловимый атом» и «Плохая компания» — сборные Мурманской области.

«Экстремальный забег «Энергия Атома» — это уже давно полюбившаяся традиция, собирающая поклонников активного спорта со всей Мурманской области. Каждый год сюда приезжают те, кто готов испытать себя, проявить силу воли и зарядиться положительной энергией. Забег — это не просто проверка своих физических способностей, но и настоящий праздник, объединяющий друзей и единомышленников», — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Энергия Атома 2025» организован при поддержке Кольской АЭС, первичной общественной профсоюзной организации работников станции и приурочен к 80-летию атомной промышленности России.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

