В Полярных Зорях прошёл Кубок губернатора по горнолыжному спорту

В минувшее воскресенье горнолыжный комплекс «Салма» в Полярных Зорях принимал областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Мурманской области».

Традиционно эти соревнования проводятся региональными Министерством спорта и Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда, и открывают многоэтаповые соревнования Серебряного Кубка Федерации. В конце сезона будут подведены итоги в общем зачете, и победители заслуженно получат Серебряный Кубок Федерации.

Соревнования проводятся среди начинающих спортсменов в возрасте 10-11 лет и являются значимым региональным мероприятием.

На старт 1-го этапа вышло более 100 спортсменов. Мурманскую область представляли воспитанники спортивных школ Апатитов, Мончегорска, Мурманска, Кировска. От Республики Карелия выступали атлеты из Петрозаводска и Медвежьегорска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, победителями стали Василиса Максимова (МАУ СШОР №3 г. Мурманск) и Георгий Цвырко (Мончегорская СШОР), 2 место у Гусевой Анастасии (МАУ СШОР №3 г. Мурманск) и Сапархалиева Тимура (МБУ МСШ им. Ф.М. Терентьева, г. Медвежьегорск), бронзу завоевали Миронова Ева (Кировская СШОР) и Хашев Адам (МБУ МСШ им. Ф.М. Терентьева, г. Медвежьегорск).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433365/#&gid=1&pid=2