В Полярных Зорях прошла «Атомная регата - 2025»

В «атомных» городах продолжается марафон мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. 17 июля в городе-спутнике Кольской АЭС завершился турнир по сапбордингу «Атомная регата-2025». На берегу озера Пинозера в «Нашем парке» помериться силами собрались спортсмены из Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Ревды, Мурманска, Нововоронежа, Смоленска, Десногорска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Красноярска и Воронежа.

- «Атомная регата» наша давняя и любимая традиция, которая уже не в первый раз объединяет любителей активных видов спорта со всей страны. Здесь собираются люди, готовые делиться энергией и вдохновением, обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Этот турнир — не только возможность получить яркие эмоции, но и символ любви к спорту, природе и здоровому образу жизни, — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

На протяжении двух дней любители водных видов спорта соревновались в выносливости и скорости. Призовые места распределились следующим образом:

женщины, дистанция 2000 метров

1 место — Скворода Марина (Мурманск);

2 место — Янчук Анна (Кандалакша);

3 место — Киселева Юлия (Полярные Зори);

мужчины, дистанция 3000 метров

1 место — Глаголенко Дмитрий (Мурманск);

2 место — Скопинцев Павел (Смоленск);

3 место — Раков Дмитрий (Десногорск);

женщины, спринт 200 метров

1 место — Янчук Анна (Кандалакша);

2 место — Сковорода Марина (Мурманск);

3 место — Киселева Юлия (Полярные Зори);

мужчины, спринт 200 метров

1 место — Чорномаз Виталий (Полярные Зори);

2 место — Скопинцев Павел (Смоленск);

3 место — Царенко Сергей (Мончегорск);

командная гонка 4000 метров

1 место — SuPZ51;

2 место — Кольская АЭС;

3 место — Смоленская АЭС.

Насыщенная программа мероприятия включала в себя не только спортивные состязания. Для жителей и гостей города организаторы подготовили флайдборд-шоу с цветным дымом, парад экстремальных машин, зажигательное выступление кавер-группы и праздничный салют.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Атомная регата-2025» организована при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.