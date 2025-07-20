В Полярных Зорях прошла «Атомная регата - 2025»
В «атомных» городах продолжается марафон мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. 17 июля в городе-спутнике Кольской АЭС завершился турнир по сапбордингу «Атомная регата-2025». На берегу озера Пинозера в «Нашем парке» помериться силами собрались спортсмены из Полярных Зорь, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Ревды, Мурманска, Нововоронежа, Смоленска, Десногорска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Красноярска и Воронежа.
- «Атомная регата» наша давняя и любимая традиция, которая уже не в первый раз объединяет любителей активных видов спорта со всей страны. Здесь собираются люди, готовые делиться энергией и вдохновением, обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Этот турнир — не только возможность получить яркие эмоции, но и символ любви к спорту, природе и здоровому образу жизни, — отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.
На протяжении двух дней любители водных видов спорта соревновались в выносливости и скорости. Призовые места распределились следующим образом:
женщины, дистанция 2000 метров
1 место — Скворода Марина (Мурманск);
2 место — Янчук Анна (Кандалакша);
3 место — Киселева Юлия (Полярные Зори);
мужчины, дистанция 3000 метров
1 место — Глаголенко Дмитрий (Мурманск);
2 место — Скопинцев Павел (Смоленск);
3 место — Раков Дмитрий (Десногорск);
женщины, спринт 200 метров
1 место — Янчук Анна (Кандалакша);
2 место — Сковорода Марина (Мурманск);
3 место — Киселева Юлия (Полярные Зори);
мужчины, спринт 200 метров
1 место — Чорномаз Виталий (Полярные Зори);
2 место — Скопинцев Павел (Смоленск);
3 место — Царенко Сергей (Мончегорск);
командная гонка 4000 метров
1 место — SuPZ51;
2 место — Кольская АЭС;
3 место — Смоленская АЭС.
Насыщенная программа мероприятия включала в себя не только спортивные состязания. Для жителей и гостей города организаторы подготовили флайдборд-шоу с цветным дымом, парад экстремальных машин, зажигательное выступление кавер-группы и праздничный салют.
Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, «Атомная регата-2025» организована при поддержке Кольской АЭС и первичной общественной профсоюзной организации работников станции в рамках празднования 80-летия атомной промышленности России.
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.