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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.24 13:00

В Полярных Зорях прошла форсайт-сессия по вопросам развития корпоративного предпринимательства

В Полярных Зорях прошла форсайт-сессия для работников Кольской АЭС по вопросам развития корпоративного предпринимательства и реализации проекта «Бизнес – лаборатория». Участники обсудили актуальные стратегии технологического развития отрасли и необходимость поиска новых направлений. Итогом мероприятия стало формирование перспективных бизнес-идей в электроэнергетическом дивизионе ГК «Росатом».

«Концерн Росэнергоатом» – это технологический лидер в атомной энергетике, который обладает очень большим потенциалом и высокими компетенциями. Как и у других дивизионов, у него есть задача развивать новые направления, обеспечивать технологический суверенитет. И для этого есть все условия», - поделилась руководитель блока акселерационных программ ГК «Росатом» «ИнноХаб» Виктория Романова.

Об одном из современных направлений работы с персоналом рассказал руководитель проектного офиса «Бизнес-лаборатория» департамента международного бизнеса и развития АО «Концерн Росэнергоатом» Георгий Щегольков: «Проект «Бизнес-лаборатория» существует с 2018 года и направлен на поиск и создание новых продуктов. Он базируется на том, чтобы вовлекать сотрудников электроэнергетического дивизиона в процессы связанные с бизнесом. Мы уверены, что персонал Кольской АЭС, других атомных станций обладает уникальными компетенциями, которые могут быть применены в процессе создания или решения вопросов бизнес-развития».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, одним из способов реализации проекта «Бизнес-лаборатория» является форсайт-сессия - это уникальная методика прогнозирования будущего, основанная на мозговом штурме. В процессе коллективного обсуждения разбираются достоинства и недостатки прошлых решений, которые в дальнейшем будут учитываться при создании новых технологий. Молодые работники Кольской АЭС работали в командах и формировали перспективные направления бизнес-идей. Затем каждая группа представила свои наработки модератору и защищала концепцию выбранной идеи.

Достижение технологического суверенитета – ключевая задача российской экономики. В настоящее время атомная энергетика демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС. 

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