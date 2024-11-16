В Полярных Зорях прошли стратегические сессии по формированию «Видения «Росатома» – 2045»

В городском Дворце культуры г. Полярные Зори прошли стратегические сессии по формированию «Видения «Росатома» – 2045». Жители города-спутника Кольской АЭС, специалисты и руководители станции приняли участие в обсуждении перспектив развития атомной отрасли и выработке идей для достижения целей к 2045 году.

Работа проводилась в группах: полярнозоринцы представляли свои идеи о том, каким они видят «Росатом» через 20 лет и какие задачи необходимо решить уже в ближайшее время.

Предлагаемые решения делились на две категории: системные, которые направлены на развитие текущих проектов «Росатома», и прорывные – неочевидные, но обладающие потенциалом для госкорпорации. Критериями для отбора служили соответствие ценностям отрасли, принципиальная новизна, наличие компетенций, глобальный масштаб, влияние на имидж и репутацию.

Тема «зелёных» технологий стала ключевой для обсуждения.

В итоговый пакет системных предложений команд вошли: развитие туризма в Полярных Зорях, переход на отечественные электромобили, открытие зарядных станций и другие инициативы.

В число прорывных идей участники включили внедрение искусственного интеллекта на атомной станции, ядерные космические технологии и лечение онкологических заболеваний.

«Жизнь меняется стремительно, поэтому крайне важно предвидеть будущее сейчас, чтобы впоследствии быть на шаг впереди. Представление о том, что будет окружать нас через несколько десятилетий, позволит понять, какие шаги необходимо предпринять для развития города и региона», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, на основе подготовленных предложений будет собран единый отраслевой образ «Видения «Росатом» - 2045». Его представят на конференции «Росатом»-2045» с участием генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева в феврале 2025 года.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.