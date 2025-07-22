В Полярных Зорях проведут чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону и фестиваль «Арктик Олимпик Три»

В Полярных Зорях 27 июля состоится чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону, а также фестиваль «Арктик Олимпик Три». Состязаться спортсменам предстоит в прибрежной зоне парка «Наш парк» и акватории озера Пинозеро.

Участники регионального чемпионата сразятся за медали в дисциплине «триатлон»: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км). Среди участников – мужчины и женщины.

Лучших в региональном первенстве определят в дисциплине «дуатлон – спринт». Участников ждёт бег (2 км), велогонка (8 км) и бег (1 км). Здесь сильнейших определят среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 19 лет, а также юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет и от 13 до 14 лет.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, регистрация на региональные чемпионат и первенство открыта по ссылке.

Фестиваль триатлона «Арктик Олимпик Три» пройдет в дисциплине «эстафета – смешанная 3 человека». Участники фестиваля будут состязаться в плавании (1,5 км), велогонке (40 км) и беге (10 км). Регистрация ведётся по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550747/#&gid=1&pid=1