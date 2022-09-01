В Полярных Зорях проводится активная работа в рамках стратегического плана развития региона «На Севере жить»

В ходе заседания правительства Мурманской области о социально-экономическом развитии города Полярные Зори с подведомственной территорией доложил глава муниципального образования Максим Пухов.

Продолжается сотрудничество в рамках соглашения между правительством Мурманской области и Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» по реализации социальных проектов и создания комфортной городской среды на территории муниципального образования. Всего в 2022 году в рамках соглашения на различные мероприятия запланировано 439146,9 тысячи рублей, в том числе из областного бюджета 347853,0 тысячи руб.

«Продолжается поддержка малого и среднего предпринимательства. Город Полярные Зори участвует в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. В этом году по результатам конкурсного отбора было предоставлено 970 тысяч рублей, поддержка оказана двум предпринимателям», - сообщил Максим Пухов.

В Полярных Зорях компания «Центр консалтинговых проектов», получившая статус резидента Арктической зоны РФ, планирует построить Арктический центр обработки данных. Предусмотрено создание 36 рабочих мест. Также реализуется инвестпроект по освоению Центрального участка Африкандовского месторождения – одного из крупнейших в мире месторождений уникальных перовскит-титаномагнетитовых руд.

«В перспективе в регионе будет налажено производство критически важных новых материалов: диоксида титана, ниобия, тантала, редкоземельных металлов. Объем инвестиций составит более 17 млрд рублей, и более 29 млрд поступлений в региональный бюджет. Но самое главное, проект создаст 646 новых рабочих мест», - подчеркнул глава администрации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», стратегического плана «На Севере жить» и муниципальных программ муниципального образования реализуются мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, обустройству детских и спортивных площадок, улучшению состояния автодорог, обеспечению жителей бесперебойным электроснабжением.

Особое внимание в муниципалитете уделяется здравоохранению.

«Улучшилась материально-техническая база больницы МСЧ-118 – приобретено медицинское оборудование на сумму 50 млн рублей. В настоящее время в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» идёт укомплектование врачебными кадрами амбулаторий н.п. Африканда, Зашеек, работает проект «Бережливая поликлиника», открыт сall-центр», - рассказал глава Максим Пухов.

В ходе модернизации образовательных организаций в муниципальном образовании создают центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также школьные пространства «Arctic schools»: приобретено современное оборудование, проведен ремонт и брендирование. В рамках госпрограммы «Культура» и плана «На Севере жить» проведены ремонты домов и дворцов культуры, для детских школ искусств закуплены музыкальные инструменты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, согласно плану «На Севере жить» реализована реконструкция стадиона гимназии №1, построена скейт-площадка в н.п. Африканда, проведен капремонт плавательного бассейна. В рамках национального проекта «Демография» выполнены работы по строительству спортивной площадки на территории СОШ №4, а благодаря госпрограмме Мурманской области «Физическая культура и спорт» создано молодежное пространство «Сопки.Sport», для зала единоборств выполнены работы по ремонту физкультурно-спортивного комплекса, продолжается строительство «Лыжной базы».

Фото: https://gov-murman.ru