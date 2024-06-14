В Полярных Зорях пройдёт Фестиваль творчества и волонтёрства «Атом Live»

Предприятия «Росатома» уделяют большое внимание культурному развитию территорий присутствия и поддержке творчески одарённых жителей. Второй Фестиваль творчества и волонтёрства атомных городов «Атом Live - 2024» пройдёт в г. Полярные Зори 15 июня.

С 17.00 на городской площади жителей Полярных Зорь и гостей города будут ждать две сцены, 8 музыкальных коллективов, 35 интерактивных площадок, а также квесты, мастер-классы, розыгрыш велосипеда и других призов.

Каждый зритель, участвующий в активностях, сможет заработать жетоны и обменять их на призы от организаторов. В конце фестиваля на главной сцене разыграют суперприз - велосипед.

Завершит фестиваль выступление группы «Северный Флот».

Для тех, кто не сможет попасть на мероприятие будет возможность посмотреть прямую онлайн-трансляцию в официальной группе Кольской АЭС «ВКонтакте».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.