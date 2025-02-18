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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 13:00

В Полярных Зорях пройдёт круглый стол по обсуждению материалов обоснования лицензии эксплуатации энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности 107%

21 февраля 2025 года в городе Полярные Зори состоится круглый стол в рамках общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Организатором мероприятия выступает администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией при поддержке АО «Концерн Росэнергоатом». Место проведения круглого стола - МБУК «Городской Дворец культуры» г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5, начало в 16.00.

В заседании круглого стола будут принимать участие представители Совета Федерации, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, органов местного самоуправления, АО «Концерн Росэнергоатом», научных, экологических и общественных организаций, учреждений здравоохранения, региональных СМИ, жители города.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, главная цель проведения общественных обсуждений - предоставить заинтересованной общественности максимально полную информацию о материалах обоснования лицензии и воздействии на окружающую среду при эксплуатации энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной.

Специалисты Кольской АЭС и надзорных органов провели всестороннюю оценку эксплуатации блока на повышенном уровне мощности, воздействия на окружающую среду. По собранной данным, которые представлены в материалах обоснования лицензии, не выявлено никакого значительного влияния работы на повышенной мощности на дополнительные нарушения или отказы оборудования, негативного влияния Колькой АЭС на экологию региона.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений можно до 23 февраля 2025 года на официальном сайте города Полярные Зори www.pz-city.ru и на сайте АО «Концерн Росэнергоатом», в разделе «Общественные слушания» (https://www.rosenergoatom.ru/safety_environment/vozdeystvie-na-okruzhayushchuyu-sredu/obshchestvennye-slushaniya/informatsionnye-soobshcheniya/).

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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