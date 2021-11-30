В Полярных Зорях пройдёт Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту

25 декабря на горнолыжном склоне «Салма» в Полярных Зорях пройдёт традиционный Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Об этом вчера на оперативном совещании рассказала региональный министр спорта Светлана Наумова.

«Соревнования по горнолыжному спорту Кубок губернатора Мурманской области проводятся среди начинающих спортсменов в возрасте 10-11 лет, и являются значимым региональным мероприятием, – отметила министр. – За звание лучших в дисциплине слалом-гигант будут соревноваться спортсмены из Мурманской области, также допускаются участники из других субъектов Российской Федерации».

Информация о предстоящих спортивных мероприятиях размещается на главной странице официального сайта министерства, в официальных аккаунтах регионального Минспорта в социальных сетях, а также на портале «Наш Север».