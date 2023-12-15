В Полярных Зорях пройдёт лыжный ретро-забег «Мой адрес- Советский Союз»

16 декабря на лыжном стадионе в городе Полярные Зори состоится первый в истории лыжный ретро-забег «Мой адрес - Советский Союз». Необычное мероприятие, организованное физкультурно-спортивным комплексом города, пройдёт при поддержке профсоюзной организации Кольской АЭС.

В стилизованной гонке примут участие спортсмены, сумевшие воплотить образ лыжника ХХ века. Так же рассмотрению подлежат отдельные раритетные элементы костюма или лыжного инвентаря прошлого века. Деревянные лыжи, бамбуковые палки, шерстяные костюмы, шапочки-петушок и вязаные гетры непременно добавят очков участникам.

Стиль – классический, дистанция 1 км, без учёта времени.

Старт ретро-забега «Мой адрес - Советский Союз» в 12.30.

Приглашаются все желающие совершить небольшое путешествие во времени и поболеть за участников гонки.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, ретро-забег станет красивым завершением церемонии открытия нового лыжного стадиона, построенного при участии Кольской АЭС. Современная база будет радовать любителей зимних видов спорта. Это новые комфортабельные раздевалки, кресла для отдыха, буфет и специальное помещение для подготовки лыж. На следующий год планируется дополнить территорию объекта ещё одной площадкой с уличными тренажёрами и организовать пункт проката лыж.

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому облик муниципалитетов меняется в лучшую сторону. Создаются пространства для интересного и полезного досуга, прогулок, отдыха всей семьёй и занятий спортом.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.