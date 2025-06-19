В Полярных Зорях пройдёт первый гастрофестиваль за Полярным кругом

В «атомных» городах продолжается марафон концертных программ, посвящённых празднованию 80-летия атомной промышленности.

21-22 июня город-спутник Кольской АЭС станет центром уличной еды России, где соберутся гастрономические проекты со всей страны. Фестиваль «Вкусы родной страны», организуемый командой «Уличная еда России» при поддержке Концерна «Росэнергоатом», пройдёт на территории парка культуры и отдыха «Наш парк» и станет запоминающимся событием для любителей гастрономии, культуры и ярких впечатлений.

Более 20 гастропроектов со всей России представят свои лучшие блюда и авторские идеи: от строганины из пеламиды до дагестанских чуду, от бао с гусем до чебуреков из балтийского судака. Каждый участник поделится с гостями фестиваля своей уникальной историей через вкус и традиции родного региона.

Помимо гастрономических удовольствий, гостей ждут кинопоказы короткометражных фильмов под открытым небом, мастер-классы по традиционной кухне, гончарному делу, свечеварению, лепке из глины, флористике и рукоделию, а также выступление лидера рок-группы «МультFильмы» Егора Тимофеева.

Программа фестиваля:

• 11.00–22.00 — общее время работы;

• 11.00 — открытие фестиваля;

• 11.00–22.00 — работа фудкорта;

• 11.00–21.00 — работа зоны активностей и конкурсов с призами и сувенирами;

• 14.00–21.00 — работа музыкальной площадки;

• 12.00–20.00 — работа детской зоны;

• 11.00–22.00 — работа Ремесленной зоны;

• 12.00–14.00 — работа зоны кулинарных мастер-классов;

• 11.00–22.00 — работа уличного кинотеатра.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, фестиваль продолжит цикл юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия атомной промышленности.

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован специальный комитет по использованию атомной энергии. Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: «гордость», «вдохновение», «мечта». Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли, их вдохновляют достижения предыдущих поколений, они мечтают покорить новые рубежи, расширяя границы возможного. (6+)

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.