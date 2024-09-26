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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.24 16:00

В Полярных Зорях пройдёт показ коллекции «Кологод», собранной из работ участников проекта «Территория успеха: Мода»

Показ коллекции «Кологод», посвящённой традициям и культуре славянских народов, пройдёт 1 октября в 18.00 в городском Дворце культуры (ул. Сивко, 5. Вход свободный). Мероприятие организовано Фондом «АТР АЭС» при поддержке программы «Территория культуры Росатома».

Представлять коллекцию «Кологод» в Полярных Зорях будут юные жители атомграда – 58 подростков, которые занимаются хореографией. Дефиле пройдёт в виде народных танцев, а дополнят показ музыкальные номера в исполнении известной певицы, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майи Балашовой. Концепцию показа разработал режиссёр ТЮЗа «Молодёжный» (г. Советск) Анатолий Грабовенко. В 2020 году он уже ставил спектакль «Урок», посвящённый Великой Отечественной войне, с участниками театральной смены проекта «Территория успеха: Пегас».

Проект «Территория успеха: Мода» проводится ежегодно с 2019 года. За это время он объединил более 2,5 тысячи начинающих модельеров и дизайнеров из городов расположения предприятий атомной отрасли. Каждый сезон проекта заканчивается гала-показом одежды, созданной победителями творческого конкурса под руководством наставников. Модели, источником вдохновения для которых стал народный костюм, было решено объединить в коллекцию «Кологод».

«Кологод – это череда древних славянских праздников и обрядов. Нам было важно, чтобы в названии коллекции был заложен глубинный смысл. Поэтому мы выбрали слово, которое отсылает к временам, когда человек был максимально близок к природе, а элементы народного костюма были полны символизма. Сейчас уже не все знают, что такое кологод, а благодаря нашему проекту обращаются к традициям, истории, своим корням», – рассказала автор проекта «Территория успеха: Мода» Юлия Цыганова.

Практически во всех моделях коллекции «Кологод» присутствуют элементы вышивки. В основном, это работы, представленные в номинации «Мамино платье» – авторской номинации художника-модельера, члена Творческого союза художников России и Союза дизайнеров России Светланы Гнатуш. Также есть мужские, детские и молодёжные модели. Например, куртки-балахоны с ярким принтом на атомную тематику из первого проекта «Территория успеха: Мода» 2019 года, или толстовки, созданные на основе русской рубахи, из коллекции 2023 года, посвященной Вячеславу Зайцеву.

«Без истории нет будущего, поэтому мы стремимся к тому, чтобы участники наших творческих проектов узнавали как можно больше о традициях своего народа, о великих людях. И не просто слушали лекции, а творили что-то свое, вдохновляясь этими примерами. Наши дети уже узнали про великого российского модельера Надежду Ламанову, познакомились с творческим наследием гениального Вячеслава Зайцева. И то, что создают ребята, не складируется где-то в наших архивах, а продолжает жить и пропагандировать нашу историю и нашу культуру», – подчеркнула директор департамента по работе с регионами и органами государственной власти Концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

 

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/8491-v-polyarnykh-zoryakh-projdet-pokaz-kollektsii-kologod-sobrannoj-iz-rabot-uchastnikov-proekta-territoriya-uspekha-moda-raznykh-let

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