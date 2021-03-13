В Полярных Зорях пройдёт Всероссийский турнир по горным лыжам

13 и 14 марта на склонах горнолыжного комплекса «Салма» юные спортсмены 12-13 лет примут участие во Всероссийских соревнованиях по горным лыжам. 80 сильнейших горнолыжников-юниоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Карелии в течение 2 дней будут соревноваться в технических дисциплинах слалом-гигант и специальный слалом.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, награждение юных спортсменов пройдёт 14 марта при участии мастера спорта международного класса, члена президиума Международной федерации лыжных видов спорта Сергея Назарова и дважды героя – Героя СССР и Героя РФ – космонавта Сергея Крикалева.