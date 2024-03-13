В Полярных Зорях пройдут общественные слушания на тему создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода

Водородная энергетика является одним из приоритетных направлений научно-технологического развития Госкорпорации «Росатом».

13 марта 2024 года в городе расположения Кольской АЭС - Полярные Зори Мурманской области состоятся общественные обсуждения проектной документации «Стендовый испытательный комплекс по производству водорода производительностью 200 нм3/час», включая предварительные материалы оценки его воздействия на окружающую среду.

Напомним, что Кольская АЭС была выбрана в качестве пилотной площадки для создания стендового испытательного комплекса (СИК) по производству водорода и его обращению.

Одним из основных факторов, обусловивших выбор площадки, стал избыток вырабатываемой Кольской атомной станцией энергии, её низкая стоимость, а также наличие всей необходимой инфраструктуры и опыта по производству водорода в небольших количествах для собственных нужд предприятия.

При сооружении СИК будет применено оборудование российского производства, в том числе инновационные электролизные установки, разработанные предприятием Госкорпорации «Росатом» - одной из немногих российских глобальных технологических компаний.

Продукцией СИКа станет водород, с годовым объёмом производства до 150 тонн. Данная технология крайне важна, поскольку подразумевает производство экологически чистого, «зелёного» водорода с использованием электроэнергии, выработанной АЭС, без выбросов углекислого газа.

«Мы должны создать систему обращения с водородом в промышленных масштабах – получение, сжатие или сжижение и транспортировка. Сначала мы должны ввести в работу комплекс с электролизными установками мощностью до 2 МВт, затем возможно увеличение мощности и производительности СИК. Ввод стендового испытательного комплекса в эксплуатацию намечен до конца 2025 года. В дальнейшем данная технология может получить развитие по всей стране», – отметил Василий Омельчук.

Общественные обсуждения, которые проводятся в соответствии с нормами российского законодательства, состоятся 13 марта в 17.30 в Детской школе искусств по адресу: улица Пушкина, 18. Начало регистрации участников - в 16.30. Приглашаются все желающие.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС.С проектной документацией «Стендовый испытательный комплекс по производству водорода производительностью 200 нм3/час», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться в информационном центре Кольской АЭС до 24 марта 2024 года с 9.00 до 17.12, а также на сайте www.pz-city.ru и на официальном сайте Концерна «Росэнергоатом» www.rosenergoatom.ru, в разделе «Общественные слушания».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.