В Полярных Зорях пройдут общественные слушания по размещению двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2

12 декабря в городе расположения Кольской АЭС Полярные Зори состоятся общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Размещение энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС-2», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Они проводятся в соответствии с нормами российского законодательства и направлены на учёт общественного мнения о размещении энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС-2. Цель подобных мероприятий - предоставить заинтересованной общественности максимально полную информацию о виде деятельности и объекте, а также информацию о его влиянии на окружающую среду, о решениях по максимальному ограничению воздействия на экологию. Любой житель сможет высказать свое мнение и получить разъяснение по всем интересующим вопросам.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, слушания пройдут в городском Дворце культуры по адресу: улица Сивко, 5. Приглашаются все желающие. Начало регистрации участников в 15.30. В 17.00 начнутся общественные слушания по размещению энергоблока №1 КолАЭС-2, а после, в 19.00 - по размещению энергоблока №2 КолАЭС-2.

С материалами общественных обсуждений, которые проводятся в форме общественных слушаний, любой желающий может ознакомиться в период с 22 ноября по 22 декабря на сайтах: www.pz-city.ru и www.rosenergoatom.ru в разделах «Общественные слушания».

Энергоблоки №1 и №2 Кольской АЭС-2 - это первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Мощность каждого энергоблока составит 600 МВт. Тип реакторной установки - ВВЭР средней мощности с возможностью спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива.

Строительство Кольской АЭС-2 включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, туда же входят: 4 энергоблока Курской АЭС-2, 2 энергоблока Смоленской АЭС-2, 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2 и 1 энергоблок Белоярской АЭС.

Сегодня Кольская АЭС в составе 4-х энергоблоков надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. Доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%. Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году. Реализация проекта замещения выбывающих мощностей не только позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, но и открывает возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в т.ч. благодаря дополнительным инвестициям.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.