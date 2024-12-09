Сегодня россияне отмечают День героев ОтечестваВ Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 11:30

В Полярных Зорях пройдут общественные слушания по размещению двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2

12 декабря в городе расположения Кольской АЭС Полярные Зори состоятся общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Размещение энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС-2», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Они проводятся в соответствии с нормами российского законодательства и направлены на учёт общественного мнения о размещении энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС-2.  Цель подобных мероприятий - предоставить заинтересованной общественности максимально полную информацию о виде деятельности и объекте, а также информацию о его влиянии на окружающую среду, о решениях по максимальному ограничению воздействия на экологию. Любой житель сможет высказать свое мнение и получить разъяснение по всем интересующим вопросам.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, слушания пройдут в городском Дворце культуры по адресу: улица Сивко, 5. Приглашаются все желающие. Начало регистрации участников в 15.30. В 17.00 начнутся общественные слушания по размещению энергоблока №1 КолАЭС-2, а после, в 19.00 - по размещению энергоблока №2 КолАЭС-2.

С материалами общественных обсуждений, которые проводятся в форме общественных слушаний, любой желающий может ознакомиться в период с 22 ноября по 22 декабря на сайтах: www.pz-city.ru и www.rosenergoatom.ru в разделах «Общественные слушания».

Энергоблоки №1 и №2 Кольской АЭС-2 - это первые энергоблоки в линейке блоков АЭС средней мощности отечественного дизайна для размещения в изолированных энергосистемах в России и за рубежом. Мощность каждого энергоблока составит 600 МВт. Тип реакторной установки - ВВЭР средней мощности с возможностью спектрального регулирования и участия в замкнутом ядерном топливном цикле за счет применения уран-плутониевого топлива.

Строительство Кольской АЭС-2 включено в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, туда же входят: 4 энергоблока Курской АЭС-2, 2 энергоблока Смоленской АЭС-2, 2 энергоблока Ленинградской АЭС-2 и 1 энергоблок Белоярской АЭС.

Сегодня Кольская АЭС в составе 4-х энергоблоков надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет почти 60%. Доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%. Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 году. Реализация проекта замещения выбывающих мощностей не только позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона, но и открывает возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в т.ч. благодаря дополнительным инвестициям.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2/3 опрошенных жителей СЗФО вместо корпоратива хотели бы получить премию на Новый год-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены стабилизировались, а доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области взнос за капремонт остаётся самым низким в АЗРФ, но с 1 января 2025 года всё равно вырастет-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика