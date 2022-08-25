В Полярных Зорях работы по капремонту домов идут в графике

В Мурманской области активно продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в Полярных Зорях работы идут сразу на 3 объектах. В ходе рабочей поездки первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков проверил темпы капитального ремонта многоквартирных домов.

«В целом работы по капитальному ремонту многоквартирных домов идут в графике. На двух объектах на Ломоносова, 10 и Белова, 1, где подрядчики меняют кровли, сроки были продлены из-за погодных условий. Тем не менее работы идут активно. На финишную прямую выходит капитальный ремонт фасада дома №4а на улице Пушкина. Утеплены межпанельные швы фасада. В ближайшее время на объект доставят краску и начнутся окрасочные работы», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в 2022 году капитально отремонтируют 411 многоквартирных домов на общую сумму 4,6 млрд рублей.