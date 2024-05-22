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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 12:30

В Полярных Зорях ремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить», реализуемого при поддержке правительства региона, в Полярных Зорях ремонтируются сразу несколько участков улично-дорожной сети и тротуаров.

В Полярных Зорях на улице Ломоносова ремонтируются три участка улично-дорожной сети: от улицы Строителей до дома №2 по улице Ломоносова – четная сторона, от дома №11 по проспекту Нивскому до дома №1/2 по улице Ломоносова – нечётная сторона и участок в районе магазина «Азбука ремонта».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе работ подрядчик отфрезеровал старое дорожное покрытие и уже заасфальтировал порядка 400 кв. метров дорожного полотна. Одновременно продолжаются работы и по обустройству тротуаров, на сегодняшний день заменено около 900 бортовых камней на объекте ремонта.

На улице Строителей ремонты ведутся на двух участках: от дома №2а до пересечения с улицей Ломоносова и от дома №8г до дома №6а по улице Строителей. Дорожники отремонтировали 2700 кв. метров дорожного полотна, установили более 415 новых бортовых камней.

На улице Энергетиков (участок ремонта – от дома №27 по улице Энергетиков до пересечения с улицей Партизан Заполярья) заасфальтировано уже более 2350 кв. метров проезжей части и установлено более 150 бортовых камней.

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