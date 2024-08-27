В Полярных Зорях состоится торжественная церемония открытия III этапа Чемпионата России по трофи-рейду

В этом году Мурманская область была выбрана в качестве площадки для проведения Третьего финального этапа Чемпионата России.

Церемония открытия Чемпионата пройдёт 30 августа в 18.00 на главной площади города Полярные Зори. Спортсмены соберутся для торжественного старта и представят зрителям свои гоночные внедорожники.

«Мурманские организаторы чемпионата подготовили для участников уникальную по динамике и остроте трассу, которая позволит проверить силу воли и характер спортсменов. Идейное движение северных трофи-рейдов значительно выросло за последние годы, как и количество принимающих в них участие любителей и профессионалов» – прокомментировал Евгений Черноусяк, старший инструктор-методист профкома Кольской АЭС.

Огромный интерес к гонкам подтверждается большим количеством заявок и широкой географией участников: от Мурманска до Владивостока.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в нашем регионе первый официальный трофи-рейд стартовал в 1994 году. С тех пор северный край ежегодно принимает спортсменов со всего мира. Трофи-рейд – это соревнования по преодолению бездорожья на полноприводных внедорожниках. До начала состязаний машины проходят тщательную подготовку, чтобы безопасно преодолеть предстоящую дистанцию.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.