В Полярных Зорях состоялись чемпионат и первенство Мурманской области по зимнему дуатлону

На лыжном стадионе физкультурно-спортивного комплекса в Полярных Зорях завершились чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону в дисциплине «дуатлон – лыжная гонка». В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакши, Апатитов и Кольского района.

Дистанция состояла для триатлонистов из кроссов и лыжных гонок различной протяжённости в зависимости от возраста и пола участников.

В первенстве Мурманской области у девушек «золото» завоевала Алиса Тетенькина (Кольский район), «серебро» – Елизавета Шевелева (Мурманск), «бронзу» – Татьяна Иванова.

Среди юношей золотые медали достались Даниилу Климову (Мурманск) и Ивану Михайлову (Кандалакша), а второе место заняли Назар Монахов (Кольский район) и Никита Морев (Мурманск).

В рамках регионального чемпионата весь пьедестал почёта у женщин заняли представительницы Полярных Зорь: на первом месте – Анна Астафьева, на втором Елена Колованова, на третьем – Мария Белова. В мужском зачёте победу одержал Андрей Янович из Апатитов, серебряную медаль завоевал Андрей Губайловский (Полярные Зори), бронзовую – Дмитрий Уклечев (Мурманск).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/