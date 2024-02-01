В Полярных Зорях состоялись областные соревнования по дзюдо «Патриот»

Областные соревнования по дзюдо «Патриот» провели в минувшие выходные, 27 и 28 января, в Полярных Зорях. На татами вышли юноши и девушки в возрасте до 15 лет, чтобы определить лучших из лучших.

В ходе двухдневных поединков среди девушек, каждая в своей весовой категории, победу одержали Милана Лысенко, Инга Аникина, Ксения Мартынова, Полина Касаева, Карина Никкинен, Полина Конева, Александра Ефременкова, Василиса Китчиева, Софья Жилко.

На втором месте Ульяна Напольская, Кира Мурзина, Софья Ахметшина, Марьяна Крутник, Анастасия Тюкачева, Полина Полиэктова, Таисия Жулева.

На третьем месте Раиса Пирогова, Виктория Чечулина, Ева Коршунова, Амелия Самойлова, Елизавета Манькова, Ника Огородникова, Арина Миронова, Дарья Коробкова, Василиса Солнцева, Дарья Пронько, Карина Барабанова.

Среди юношей, каждый в своей весовой категории, лучшими стали Семён Антонов, Роман Давтян, Эльдар Гулиев, Артём Студенников, Максим Вдович, Александр Севрюгин, Михаил Шорохов, Егор Кожин, Дмитрий Пархомюк, Владимир Степанов.

Серебряные призёры – Руслан Горбунов, Данила Паршин, Даниил Капитула, Михаил Вахтин, Сергей Елин, Вадим Никитин, Тимофей Дмитриев, Роман Чернов, Иван Попельнюхов, Георгий Куличенко.

«Бронзу» завоевали Георгий Каплун, Кирилл Пустохин, Роман Микольч, Сергей Иванов, Константин Белогрудов, Лев Харченко, Артём Гребеньков, Артём Кочанов, Расул Байрамов, Михаил Климов, Константин Бахмач, Арсений Лаптев, Александр Крепель, Тимофей Иванов, Тимур Кучуберия, Иван Широких, Дмитрий Кузнецов, Илья Воронин, Марк Матюхин, Максим Суханов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проводятся с целью приобретения соревновательного опыта и повышения мастерства атлетов, занимающихся данным видом спорта.

Фото: https://gov-murman.ru