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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 10:00

В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС

21 февраля в Полярных Зорях прошёл круглый стол в рамках общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №3 Кольской АЭС на мощности реакторной установки 107% от номинальной», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В общественных обсуждениях, которые проводились в соответствии с нормами и требованиями российского законодательства, приняли участие жители города, представители Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, органов местного самоуправления, АО «Концерн Росэнергоатом», научных, экологических и общественных организаций. Для тех, кто не смог присутствовать лично, была организована прямая трансляция на официальной странице администрации города Полярные Зори в социальной сети «ВКонтакте».

С сообщениями перед общественностью выступили главный инженер проекта Кольской АЭС АО «Атомэнергопроект» Александр Воробьёв, начальник отдела научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института проблем экологии Александр Сметник, заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Кольской АЭС Владимир Вольский, начальник отдела охраны окружающей среды Кольской АЭС Ирина Пенина и начальник отдела специализированного надзора за радиационной безопасностью и условиями труда МРУ №118 ФМБА России Трофим Шнурков.

«Представленные материалы и доклады были всесторонне рассмотрены и убедительно показали безопасность проекта. Кольская АЭС провела всестороннюю оценку воздействия на окружающую среду работы на повышенном уровне мощности реакторной установки. Проект соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм и природоохранного законодательства», – прокомментировала Татьяна Сахарова, сенатор Российской Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и продовольствию.

«В ходе опытно-промышленной эксплуатации энергоблока на повышенной мощности специалисты станции провели масштабные радиоэкологические и экологические исследования, проверив состояние как наземных, так и водных экосистем, также проводится постоянный производственный и радиационный контроль. По результатам ОВОС не выявлено никакого значительного влияния на экологию региона», – отметил Олег Муратов, ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

«Повышение мощности энергоблока №3 Кольской АЭС стало возможным благодаря планомерной многолетней работе по повышению безопасности, в которой участвовали специалисты ведущих организаций Росатома и представители международных организаций. У Кольской АЭС есть технологии, знания, опыт, чтобы продолжить работу на повышенном уровне мощности энергоблоков №3 и №4. Эта работа и в дальнейшем будет способствовать устойчивому энергоснабжению Мурманской области и Карелии», – подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Повышение мощности энергоблоков – приоритетная цель, поставленная перед отечественной атомной энергетикой в рамках энергетической политики России, определяемой руководством страны. Работы по увеличению уровня мощности энергоблоков российских АЭС начались в 2007 году в соответствии с «Программой увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС Концерна «Росэнергоатом» на 2007-2015 годы».

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, работы по повышению мощности энергоблоков проводились в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями надзорных органов. Проведенные мероприятия не только позволили повысить мощность энергоблока, но прежде всего – повысить безопасность станции. Безопасность АЭС является главным приоритетом.

Сегодня Кольская АЭС в составе 4-х энергоблоков надёжно обеспечивает электрической энергией потребителей Мурманской области и Карелии, её доля в выработке в регионе составляет около 60%. Доля атомной генерации в Объединенной энергосистеме Северо-Запада, к которой относятся Кольская и Ленинградская АЭС, составляет 35%.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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