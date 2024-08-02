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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.24 16:00

В Полярных Зорях состоялся семинар по развитию туризма

31 июля для активных жителей и предпринимателей города Полярные Зори прошел образовательный семинар «Развитие туристического потенциала Мурманской области и города Полярные Зори» инициированный Госкорпорацией «Росатом». В семинаре принял участие председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, с докладами выступили спикеры Российского общества «Знание».

«За последние несколько лет Мурманская область совершила настоящий рывок в раскрытии своего туристического потенциала, туризм внес значительный вклад в экономику региона - отметил Евгений Никора - модератор прошедшей сессии, заместитель председателя Мурманской областной Думы, советник директора Кольской АЭС.

По словам Александра Елисеева, в 2023 году Мурманскую область посетили порядка 670 тысяч туристов. Согласно данным налоговой службы, гостиницами и туроператорами было оказано услуг более, чем на 6 млрд рублей. Если брать в расчёт прочие услуги, входящие в периметр обслуживания туриста, цифры доходят до 15 млрд рублей, что говорит об очевидной туристической привлекательности региона и широких перспективах его дальнейшего развития.

Спикер Российского общества «Знание» Наталья Поликарпова, директор ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик», поделилась с участниками опытом создания в регионе экологических троп. Создание экотроп на территории муниципального образования также раннее обсуждалось с жителями при формировании мастер-плана города Полярные Зори. В связи с важностью стимулирования внутреннего туризма, природные территории выступают важнейшим туристским ресурсом и его правильное использование и продвижение получает приоритетную актуальность.

Заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического университета, спикер Российского общества «Знание» Зоя Желнина выступила с докладом «Креативный город и креативные пространства». Участники встречи обсудили, как городу и региону реализовать креативный потенциал на своих территориях, почему креативные индустрии важны для экономики страны в целом.

Также на днях Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске проекта, направленного на повышение туристической привлекательности городов присутствия предприятий атомной отрасли. Полярные Зори вошли в число первых пяти пилотных городов «Росатома», в которых этот проект будет реализован. Глобальная задача проекта – показать молодёжи возможности жить, работать, развиваться и строить будущее своей семьи в атомных городах.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Россия продолжает развитие внутреннего промышленного туризма, в том числе, за счёт непосредственного участия региональных предприятий. Согласно «Стратегии развития туризма в России до 2035 года», промышленный туризм - это посещения и мероприятия на объекте, которые позволяют посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему. С 2020 года Агентство развития внутреннего туризма совместно с российскими регионами при поддержке Минпромторга России запустило инициативу по развитию промышленного туризма - «Открытая промышленность». В настоящее время в неё вовлечены более 50 российских регионов и более 400 предприятий.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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