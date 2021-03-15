В Полярных Зорях состоялся Всероссийский турнир по горным лыжам

Лучшие спортсмены-юниоры приняли участие в соревнованиях на призы Концерна «Росэнергоатом» по горным лыжам 13 и 14 марта. 80 юношей и девушек 12-13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской области и Карелии состязались на склонах горнолыжного комплекса «Салма» в технических дисциплинах слалом и слалом-гигант.

«Всероссийские соревнования по горным лыжам на призы Концерна «Росэнергоатом» проходят у нас в Полярных Зорях уже в 3 раз, и год от года количество участников турнира лишь растет. Не удивительно, ведь настоящие спортсмены могут по достоинству оценить хорошо подготовленные трассы, свежий чистый воздух в районе расположения Кольской АЭС и красоту Севера, которую мы всеми силами стараемся сберечь», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По итогам соревнований сильнейшей в слаломе стала Таисия Василенко из Москвы, на 2 месте – София Попова, представлявшая Ленинградскую область и на 3 месте – Ульяна Николашникова, также из Ленинградской области. У юношей в этой же дисциплине 1 место занял Максим Христофоров (г.Кировск, Мурманская область), 2 место – Ярослав Свердлов (Ленинградская область), 3 место – Владислав Беляков (г.Кировск, Мурманская область). В слалом-гиганете среди девушек 1 место заняла Кристина Толмачева (г.Москва), 2 место – Софья Иванова (г.Кировск, Мурманская область), 3 место – София Попова (Ленинградская область). Среди юношей 1 место завоевал Максим Христофоров, 2 место – Владислав Беляков, 3 место – Ярослав Свердлов.

В командном зачете 1 место заняла команда Мурманской области №1, 2 место – команда Ленинградской области, 3 место – команда Мурманской области №2.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в награждении юных спортсменов приняли участие мастер спорта международного класса, член президиума Международной федерации лыжных видов спорта Сергей Назаров и дважды герой – герой СССР и герой РФ – космонавт Сергей Крикалев.

«Для меня спорт близок, я с детства занимаюсь высшим пилотажем, неоднократно сам принимал участие в международных соревнованиях, поэтому ощущения спортсменов, которые стремятся добиться победы, мне знакомы. Склоны «Салмы» хороши как для любителей, так и для профессионалов. Ребята здесь выступают и соревнуются, поэтому я считаю, что у этого места очень хорошая перспектива развития», - отметил Сергей Крикалев.