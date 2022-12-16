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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 12:30

В Полярных Зорях стартовал новый профориентационный проект Росатома «Физика сейчас»

В декабре этого года во всех городах расположения АЭС прошёл новый профориентационный проект Госкорпорации «Росатом» «Физика сейчас». В городе Полярные Зори педагоги из Ивановского государственного энергетического университета и Национального исследовательского Томского политехнического вуза провели для одиннадцатиклассников занятия по физике.

«Росэнергоатом» запланировал строительство 16 новых энергоблоков в России, поэтому наша цель – обеспечить все АЭС высококвалифицированным персоналом, взрастить новое поколение атомщиков. Профориентационный проект «Физика сейчас» заинтересует каждого школьника еще задолго до выбора экзаменов. Ученики поймут, что инженерная специальность – престижная и высокооплачиваемая, узнают, какое будущее их ждёт при выборе атомной профессии», – отметил директор по управлению персоналом и социальной политике АО «Концерн Росэнергоатом» Дмитрий Гастен.

«Физика сейчас» – проект, который окажет помощь ученикам в определении своей будущей профессии. Помимо занятий с преподавателями вуза в ближайшем будущем ожидается создание бесплатной интернет-площадки для подготовки к ЕГЭ по физике.

«Физика сейчас» – это современная физика: проведение опытов и экспериментов, высококлассное оборудование, подготовленные учителя.  

Программа будет развиваться в разных направлениях – грантовая поддержка учителей, мероприятия для обмена опытом, вовлечение и мотивация детей.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, уже в январе совместно с Томским политехническим университетом пройдёт конкурс, по результатам которого будут отобраны 25 лучших школьников из атомных городов России. Им представится возможность бесплатно пройти 50-часовую подготовку к ЕГЭ по физике с преподавателем Томского политехнического университета.

В феврале-марте следующего года учителей физики атомных городов ждет повышение квалификации, где их обучат новой методике преподавания предмета.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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