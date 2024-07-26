В Полярных Зорях ускоренными темпами завершены ремонтные работы на дорожных объектах

В Полярных Зорях раньше срока, установленного контрактами, завершены ремонтные работы на дорожных объектах, в рамках стратегического плана «На Севере — жить», реализуемого при поддержке правительства региона.

В Полярных Зорях на улице Ломоносова отремонтировано три участка улично-дорожной сети: от улицы Строителей до дома 2 по улице Ломоносова - четная сторона, от дома 11 по проспекту Нивский до дома 1/2 по улице Ломоносова - нечётная сторона и участок в районе магазина «Азбука ремонта».

В ходе работ подрядчик заасфальтировал более 3,7 тысячи м2 дорожного полотна проезжей части и заменил около 900 бортовых камней на объекте ремонта.

На улице Строителей ремонты велись на 2 участках: от дома 2а до пересечения с улицей Ломоносова и от дома 8г до дома 6а по улице Строителей. Дорожники отремонтировали 2,6 тысячи м2 дорожного полотна на проезжей части и порядка 900 м2 на тротуарах, а также установили более 415 новых бортовых камней.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на улице Энергетиков (участок ремонта - от дома 27 по улице Энергетиков до пересечения с улицей Партизан Заполярья) заасфальтировано более 2,5 тысячи м2 проезжей части и установлено более 150 бортовых камней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/