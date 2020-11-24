В Полярных Зорях успешно завершена кампания по капитальному ремонту домов

Список муниципалитетов, где успешно завершилась кампания по капитальному ремонту домов, пополнили Полярные Зори. На днях здесь прошла приёмка трёх последних домов.

В 2020 году в городе атомщиков и входящих в состав муниципалитета поселках в порядок привели шесть домов. В Зашейке на улицах Северная аллея, 5/1 и Веденеева, 3, в Африканде на улицах Комсомольская, 4 и Ленина, 2б, а также в Полярных Зорях на улице Пушкина, 15 капитально отремонтировали кровли. А в Полярных Зорях на улице Партизан Заполярья, 5 заменили два лифта.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов, работы на всех объектах выполнены качественно, а вот в сроки уложились только по трем домам. По остальным подрядчик допустил отставание от графика, завершив ремонт позже на 20 дней. За это к компании будут применены штрафные санкции.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на сегодняшний день работы по капитальному ремонту многоквартирных домов успешно завершились в Ковдоре, ЗАТО Видяево и Полярном.