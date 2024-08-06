Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 13:00
В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
В июле 2024 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 52 акта гражданского состояния, из них: рождения – 11 (мальчиков - 10; девочек – 1), смерти – 19 (мужчин – 11, средний возраст– 63 года; женщин –8, средний возраст–75 лет), браки – 14 пар (средний возраст, вступающих в брак – мужчин-32 года, женщин-30 лет), разводы – 6 пар (по решению суда-4 пары, по обоюдному согласию-2).
Как сообщает pz-city.ru, в июле были оформлены акты установления отцовства – один, перемена имени – один. Принято одно заявление о внесении исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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