В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки

В июле 2024 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 52 акта гражданского состояния, из них: рождения – 11 (мальчиков - 10; девочек – 1), смерти – 19 (мужчин – 11, средний возраст– 63 года; женщин –8, средний возраст–75 лет), браки – 14 пар (средний возраст, вступающих в брак – мужчин-32 года, женщин-30 лет), разводы – 6 пар (по решению суда-4 пары, по обоюдному согласию-2).

Как сообщает pz-city.ru, в июле были оформлены акты установления отцовства – один, перемена имени – один. Принято одно заявление о внесении исправлений и изменений в запись акта гражданского состояния.