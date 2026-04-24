Мурманские компании рассказали, как удерживают наиболее ценных сотрудников«Большие гастроли»: Севастопольский театр Луначарского впервые выступит в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.26 16:30

В Полярных Зорях в канун 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошли памятные мероприятия

На торжественном вечере в Городском дворце культуры депутат Мурманской областной Думы Виктор Омельчук вручил Благодарственные письма регионального парламента участникам волонтёрского движения города Полярные Зори, членам Полярнозоринской городской общественной организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС «Чернобыль-Атом».

- Время идёт, и, конечно, непосредственных участников тех событий становится всё меньше, но организация «Чернобыль-Атом» по-прежнему активна и играет большую роль в жизни города, причём в самых разных его сферах, - отметил парламентарий. - Члены «Чернобыль-Атом», а в их рядах много представителей ветеранской организации Кольской АЭС, продолжают показывать пример нашей молодёжи – пример ответственности, стойкости, патриотизма и веры в родную страну. Мы всегда будем помнить о том, какой подвиг совершили герои-ликвидаторы Чернобыльской катастрофы - многие за этот подвиг поплатились здоровьем и жизнью. Всегда будем помнить мужество тех, кто шел навстречу опасности, зная, что вернуться обратно смогут лишь единицы. Пусть это больше никогда не повторится, но память о героях живет вечно.

Также в этот день в Полярных Зорях в сквере у памятника участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялся митинг, участники которого почтили память погибших героев-ликвидаторов минутой молчания и возложили венки и цветы к монументу.

26 апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции - одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах появился в официальном календаре памятных дат России через 7 лет после аварии и с тех пор отмечается ежегодно. Памятная дата была установлена постановлением президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года и в апреле 2012 года переименована в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Изменения позволили увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34183/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять