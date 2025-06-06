В Полярных Зорях в мае уровень смертности был в 2 раза больше рождаемости

В мае 2025 года по Отделу ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией было зарегистрировано 30 актов гражданского состояния.

В последний месяц весны в городе атомщиков родились 7 юных северян (мальчиков - 2; девочек – 5). А вот в мир иной ушли 15 человек (мужчин – 9, средний возраст – 62 года; женщин – 6, средний возраст–70 лет).

В мае в городе Полярные Зори брак заключили 4 пары (средний возраст, вступающих в брак мужчин 30 лет, женщин - 26 лет), а вот разводов было меньше в два раза. По решению суда свои отношения разорвали 2 пары.