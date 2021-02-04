В Полярных Зорях выбрали лучшие социальные проекты

В городе-спутнике Кольской АЭС состоялся первичный отбор заявок для участия в открытом конкурсе Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС») по разработке и реализации социально значимых проектов.

В этом году впервые голосование прошло в онлайн-формате в официальной группе проекта ВК «Выберем вместе». Свои голоса за понравившиеся инициативы отдали более 4 тысяч человек. Очная защита проектов состоялась 28 января перед членами жюри, которые отметили высокий уровень презентаций и детальную проработку проектов.

По результатам голосования 8 общественных инициатив получили наибольшее число голосов. В финале Конкурса они будут претендовать на получение грантовой поддержки. Всего же на суд горожан было представлено 20 проектов.

Среди победителей первичного отбора - проекты «Молодежный квартал» и «New Skills» ДК поселка Африканда, «Веревочный парк» полярнозоринской общественной организации «Чернобыль-атом», «Зори на смартфоне» центральной библиотечной системы, «Юнармейцы, вперед!» школы №3, «Экспериментальная лаборатория» дома детского творчества и другие.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, за последние 4 года в Полярных Зорях реализованы 18 социальных проектов, получивших финансовую поддержку Фонда «АТР АЭС» в размере 14 миллионов рублей. В результате в городе атомщиков появился новый детский стоматологический кабинет, был проведён «Форум городских сообществ», Фестиваль художественного творчества и мультипликации, региональный турнир по функциональному многоборью «Атомный заряд», создан краеведческий мини-музей в детском саду и оборудован зал боевой славы в школе №3. При поддержке Фонда в Полярных Зорях продолжается развитие биолаборатории миникванториума в школе №4, оснащена современным оборудованием открытая городская спортивная площадка в «Нашем парке».