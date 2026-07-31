В Полярных Зорях запустили подготовку площадки к строительству Кольской АЭС-2

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководство Кольской атомной электростанции, а также представители генерального подрядчика.

«День знаковый и проект грандиозный, – даже не на десятилетие, а на ближайшее столетие. В Полярных Зорях построят первую в мире АЭС с инновационными блоками средней мощности. Строительство Кольской АЭС-2 откроет возможности для запуска новых индустриальных проектов и станет драйвером социально-экономического развития всей Арктической зоны России. Реализация столь масштабного проекта позволит создать более 5 тысяч новых рабочих мест на этапе строительства и потребует сотни высококвалифицированных специалистов в период эксплуатации. Для Мурманской области ввод в эксплуатацию КАЭС-2 означает гарантированное и бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и социальной инфраструктуры. В перспективе новые энергоблоки позволят сохранить энергетический баланс региона после вывода из работы действующих мощностей», – подчеркнул губернатор.

Кольская АЭС-2 – стратегический инвестиционный проект Госкорпорации «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с инновационными реакторами типа ВВЭР-С со спектральным регулированием мощностью 600 МВт каждый, более экономичными за счёт эффективного использования ядерного топлива. Срок службы основного технологического оборудования составит 80 лет, а энергоблоков – не менее 60 лет. Генеральным проектировщиком Кольской АЭС-2 является АО «Атомэнергопроект», генеральным подрядчиком - АО «Концерн «Титан-2». Проект включён в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, входит в народную программу «На Севере – жить!» и находится на личном контроле Президента Российской Федерации.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил, что строительство Кольской АЭС-2 – логичное продолжение развития атомной энергетики на Кольском полуострове.

«Мы не начинаем с нуля: за плечами коллектива – многолетний опыт эксплуатации действующей станции, отлаженные процессы и высокий профессионализм. Кадровый вопрос также проработан: мы будем готовить молодых специалистов и по мере вывода из работы действующих блоков переводить наших сотрудников на новые мощности. Это проверенный путь, и мы к нему готовы», – сказал Василий Омельчук.

В ближайшее время генеральный подрядчик – АО «Концерн Титан-2» – приступит к строительству подъездных дорог, возведению строительно-монтажной базы, планировке территории и сведению лесных насаждений. Ранее, в январе и июне 2026 года, уже состоялись рабочие совещания с участием регионального правительства и потенциальных подрядчиков, на которых были определены объёмы полевых изысканий, логистика будущей стройки и кадровые потребности.

Основной период строительства начнётся после завершения полного проектирования, прохождения государственной экспертизы и получения лицензии на сооружение от Ростехнадзора.

Ввод первого энергоблока запланирован на 2035 год, второго – на 2037 год. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что Кольская АЭС-2 станет крупнейшим энергетическим проектом в регионе, соответствующим высоким стандартам безопасности и современным требованиям к маневренности энергосистем, что особенно актуально для территории с сетевыми ограничениями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571903/#&gid=1&pid=3