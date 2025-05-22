В Полярных Зорях завершены работы по асфальтированию трёх участков дорог

В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в Полярных Зорях и населённых пунктах Африканда и Зашеек приводят в порядок несколько участков автомобильных дорог.

В Полярных Зорях на улице Котельной, а также на участке Клубного переулка в н.п. Зашеек выполнен ремонт дороги с устройством оснований из щебня. На улице Мира в н.п. Африканда завершены работы по асфальтированию дорожного участка от сетевого магазина до школы №1.

Также ремонт запланирован на Нивском проспекте в Полярных Зорях. Там обновят участок дороги от дома №5 по проспекту Нивский до кольца возле стелы общей площадью более 4500 кв. метров, а также приведут в порядок тротуар от дома №12 до дома №16 общей площадью 690 кв. метров.

Всего в 2025 году в Полярных Зорях отремонтируют более 11 тысяч кв. метров дорожного полотна. Всего за 6 лет в муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной территорией обновлено более 104 тысяч кв. метров дорог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/