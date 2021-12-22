В Полярных Зорях завершилась кампания 2021 года по капремонту домов

В муниципалитетах Мурманской области завершается кампания 2021 года по капитальному ремонту домов. Полностью выполнены работы в Полярных Зорях с подведомственной территорией. Об этом сообщила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«В 2021 году в Полярных Зорях, Африканде и Зашейке работы по капремонту прошли в 10 многоквартирных домах. В частности подрядчики привели в порядок 4 фасада, 5 крыш и заменили 2 лифта на 1 жилом объекте. В целом работы шли в графике. Последние две кровли на улицах Советской и Первомайской в Африканде были приняты на днях. Отмечу, современные технологии позволяют капитально ремонтировать крыши даже в зимних условиях», – отметила Юлия Барсукова.

В следующем году работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в этом муниципалитете продолжатся, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432380/#&gid=1&pid=1